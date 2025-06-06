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Kayserisporlu Baran Ali, Ümit Milli takımdaki ilk maçında gol attı

Ümit Milli Futbol Takımımız özel maçta Karadağ ile karşı karşıya geldi. Maçta millilerimizin tek golünü Kayserisporlu Baran Ali Gezek kaydetti.

Kayserisporlu Baran Ali, Ümit Milli takımdaki ilk maçında gol attı

Ümit Milli takımımız Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta Karadağ ile karşılaştı. Teknik direktör Egemen Korkmaz’ın ilk sınavında aday kadroya Kayserispor’dan genç futbolcu Baran Ali Gezek de davet edildi. Maça ilk 11’de başlayan Baran Ali ay yıldızlıları öne geçiren golü kaydetti. Baran Ali Gezek ile 81’inci dakikada öne geçen millilerimizin golüne Karadağ, uzatma dakikalarında cevap verdi.

Haber Merkezi

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