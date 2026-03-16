  • Kayserisporlu Chalov: Bizim için önemli bir maçtı

Kayserispor'un dün Samsunspor'a 2-1'lik skorla mağlup olduğu maçın ardından açıklama yapan Rus futbolcu Chalov, 'Bizim için önemli bir maçtı. Elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalıştık, olmadı' dedi.

Kayserispor dün deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen skoru dengeleyen sarı kırmızılılar uzatma dakikalarında yedikleri golle mağlup oldu. Müsabakadan sonra Kayserispor’un golünde büyük emeği olan Chalov açıklamada bulundu. Chalov, “Bizim için önemli bir maçtı. İlk 20 dakika iyi de başladık. Elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalıştık, olmadı. İkinci yarıya çıkarken ilk yarıdakinden fazlasını yapmamız gerektiğini biliyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.  Golü de bulduk ama olmadı. Sonrasında gol de iç sahada önemli bir maça çıkacağız. Ona hazırlanacağız” dedi.

Haber Merkezi

