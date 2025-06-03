  • Haberler
  • Spor
  • Kayserisporlu Civelek: 'İlk ve ikinci yarısı bambaşka olan bir sezonu geride bıraktık'

Kayserisporlu Civelek: 'İlk ve ikinci yarısı bambaşka olan bir sezonu geride bıraktık'

Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek , 'İlk yarı ve ikinci yarısı siyah ve beyaz gibi bambaşka olan bir sezonu geride bıraktık. Sezonun sonunda verdiğimiz sözü tutup ligde kalma hedefimizi gerçekleştirdik' dedi.

Kayserisporlu Civelek: 'İlk ve ikinci yarısı bambaşka olan bir sezonu geride bıraktık'

Kayserispor’un 2021 – 2022 sezonu devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Ramazan Civelek bu sezon 28 maçta forma giydi. Oynadığı 28 maçta 3 gol 3 de asist yapan Ramazan Civelek yaptığı yazılı açıklamada, “İlk yarı ve ikinci yarısı siyah ve beyaz gibi bambaşka olan bir sezonu geride bıraktık. Sezonun sonunda verdiğimiz sözü tutup ligde kalma hedefimizi gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yönetimimize, tesislerde çalışan tüm emekçilerimize, bizi yağmur – çamur demeden evimizde – deplasmanda destekleyen tüm Kayserispor taraftarına teşekkür ederim. Gelecekte Kayserispor’un hak ettiği yerlerde olup Avrupa için mücadele etmesi dileğiyle herkese sevgiler” ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcunun Kayserispor ile olan sözleşmesi sona erdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç, Sıfır Atık Mutfakta Öğrencilerle Çorba Pişirdi
Başkan Büyükkılıç, Sıfır Atık Mutfakta Öğrencilerle Çorba Pişirdi
Kaybis 1000 bisikletle hizmet veriyor: Ama ne yazık ki hâlâ Kayseri'de 'tecritli bisiklet yolu' yok!
Kaybis 1000 bisikletle hizmet veriyor: Ama ne yazık ki hâlâ Kayseri'de ‘tecritli bisiklet yolu’ yok!
NNYÜ Öğrencilerinin Yenilikçi Projeleri Sergilendi
NNYÜ Öğrencilerinin Yenilikçi Projeleri Sergilendi
Kayseri Otelciler Derneği'nden Büyükşehir'e 4 Ödül Birden
Kayseri Otelciler Derneği'nden Büyükşehir'e 4 Ödül Birden
CHP'li Gümüş, Oymaağaç Sanayi Sitesi'ndeki çöp ve asfalt sorununu meclis gündemine taşıdı
CHP’li Gümüş, Oymaağaç Sanayi Sitesi’ndeki çöp ve asfalt sorununu meclis gündemine taşıdı
Talas Reşadiye'de üç kişiyi av tüfeği ile yaralayan şahıs yakalandı
Talas Reşadiye'de üç kişiyi av tüfeği ile yaralayan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!