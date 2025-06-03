Kayserisporlu Civelek: 'İlk ve ikinci yarısı bambaşka olan bir sezonu geride bıraktık'

Kayserispor’un 2021 – 2022 sezonu devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Ramazan Civelek bu sezon 28 maçta forma giydi. Oynadığı 28 maçta 3 gol 3 de asist yapan Ramazan Civelek yaptığı yazılı açıklamada, “İlk yarı ve ikinci yarısı siyah ve beyaz gibi bambaşka olan bir sezonu geride bıraktık. Sezonun sonunda verdiğimiz sözü tutup ligde kalma hedefimizi gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yönetimimize, tesislerde çalışan tüm emekçilerimize, bizi yağmur – çamur demeden evimizde – deplasmanda destekleyen tüm Kayserispor taraftarına teşekkür ederim. Gelecekte Kayserispor’un hak ettiği yerlerde olup Avrupa için mücadele etmesi dileğiyle herkese sevgiler” ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcunun Kayserispor ile olan sözleşmesi sona erdi.