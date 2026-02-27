  • Haberler
Kayserisporlu Fedor Chalov: Bizim adımıza artık her maç bir final maçı

Kayserispor'un bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesi Rus forvet Fedor Chalov Gençlerbirliği maçı ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın Rusya uyruklu oyuncusu Fedar Chalov ise, “Önümüzde çok önemli maç bir maç var. Bizim adımıza artık her maç bir final maçı. Bu maçtan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Yolumuzada bu şekilde devam etmek istiyoruz” dedi. Sarı kırmızılılar yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen idmanda kondisyon çalışması ve taktik antrenmanı yaptı.

Haber Merkezi

