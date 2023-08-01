Kayserisporlu futbolcu Gökhan, Kemen ve Cardoso taraftarla buluştu

 Kayserisporlu futbolcular Gökhan Sazdağı, Olivier Kemen ve Miguel cardoso taraftarla bir araya geldi.

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  • 01.08.2023 21:37
  • Güncelleme: 01.08.2023 21:37
Kayserisporlu futbolcu Gökhan, Kemen ve Cardoso taraftarla buluştu

Kayserisporlu futbolcular Gökhan Sazdağı, Miguel Cardoso ve Olivier Kemen kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağaza önünde taraftarlarla buluştu. Etkinlikten önce basın mensuplarına açıklama yapan Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı, “Güzel bir başlangıç yaptık, kamp da güzel geçiyor. Kayserispor olarak lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Bazı sıkıntılarımız var inşallah onlar da çözülecek. Biz tamamen işimize konsantre olduk. Buraya da taraftarlarımızla beraber olmaya onlarla kalplerimizi bir yapmaya geldik. Bu sevgi tabii çok güzel bir şey. Biz başarıyı getirdikçe inşallah Kayseri şehri bir ve beraber olmaya devam edecek. Bu sezonki hedefimiz de bu. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Güzel bir başlangıç yaparız” diye konuştu. Taraftarın yanında getirdikleri forma, tişört ve kaşkollara imza atan futbolcular zaman zaman taraftarın tezahüratlarına karşılık verdi.

1ha

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