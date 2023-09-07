Kayserisporlu futbolcular alt yapı koordinatörü eşliğinde çalıştı

Süper Ligin dördüncü haftasından sonra sarı kırmızılı takıma 5 gün izin verilmişti. Bugün idmanlarına devam eden Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan’ın istifa etmesi nedeniyle takım çalışmaları alt yapı koordinatörü Tayfun Türkmen yönetiminde gerçekleştirdi. Kondisyon ve ısınma hareketlerinden oluşan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Takımımız, lige verilen milli arada Altyapı Koordinatörümüz Tayfur Türkmen yönetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı.