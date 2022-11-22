Kayserisporlu futbolcular, Dünya Kupası'nda

Kayserisporlu Majid Hosseini ve Ali Karimi'nin formasını giydiği İran milli takımı, Dünya Kupası B grubundaki ilk maçında farklı yenildi.

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  • 22.11.2022 16:00
  • Güncelleme: 22.11.2022 16:49
Kayserisporlu futbolcular, Dünya Kupası'nda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserisporlu Majid Hosseini ve Ali Karimi’nin formasını giydiği İran milli takımı, Dünya Kupası B grubundaki ilk maçında farklı yenildi.

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un kadrosunda bulunan Majid Hosseini ile Ali Karimi, Dünya Kupası B grubunda bulunan İran milli takımının ilk maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda İran milli takımı kadrosunda bulunan Majid Hosseini ile Ali Karimi, İran forması giydikleri İngiltere maçında takımının farklı mağlup olmasını önleyemedi. Majid Hosseini 90 dakika sahada kalırken Ali Karimi ise ilk 45 dakikada oynadı.

İran milli takımı, İlk yarısı 3-0 biten maçı 6-2 kaybetti.

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İHA

Kayseri Gündem
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