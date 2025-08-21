Kayserisporlu futbolcular imza etkinliğinde taraftarla buluşacak
Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol yarın ve Cumartesi günü taraftarla imza etkinliğinde bir araya gelecek.
Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol yarın ve Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı Kayserispor Store’de 14.00-16.00 saatleri arasında imza etkinliği düzenleyecek. Sarı kırmızılı futbolcular Galatasaray maçı öncesi taraftarla buluşacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Markus Gisdol ve futbolcularımız Cumhuriyet Meydanı mağazamızda imza günü etkinliğinde taraftarlarımızla buluşuyor!” ifadelerine yer verildi.