Kayserisporlu futbolcular laktat testinden geçti
TFF 1'inci Ligde mücadele edecek olan Kayserisporlu futbolcular bugün sabah laktat testinden geçti.
Sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor’un Erciyes kampı dün başladı. Hazırlıklarını Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde sürdüren Kayserisporlu futbolcular bugün sabah yapılan antrenman öncesi laktat testine tabi tutuldu. Futbolcuların dayanıklılık düzeylerini ölçmek, yorgunluk sınırlarını belirlemek ve bireysel antrenman programlarını optimize etmek amacıyla uygulanan laktak testinin ardından takımın çalışmalarına akşam idmanı ile devam etmesi bekleniyor.