Kayserisporlu futbolcular laktat testinden geçti

TFF 1'inci Ligde mücadele edecek olan Kayserisporlu futbolcular bugün sabah laktat testinden geçti.

Kayserisporlu futbolcular laktat testinden geçti

Sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor’un Erciyes kampı dün başladı. Hazırlıklarını Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde sürdüren Kayserisporlu futbolcular bugün sabah yapılan antrenman öncesi laktat testine tabi tutuldu. Futbolcuların dayanıklılık düzeylerini ölçmek, yorgunluk sınırlarını belirlemek ve bireysel antrenman programlarını optimize etmek amacıyla uygulanan laktak testinin ardından takımın çalışmalarına akşam idmanı ile devam etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

MÜSİAD istişare toplantısında Kayseri ekonomisi ele alındı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
MÜSİAD istişare toplantısında Kayseri ekonomisi ele alındı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayserili Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayserili Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Dünya Spor Başkenti Kayseri'de Elit Voleybol takımı tüm faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı
Dünya Spor Başkenti Kayseri'de Elit Voleybol takımı tüm faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Uygulama Etabında yüzde 77 hak sahibiyle uzlaşıldı
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Uygulama Etabında yüzde 77 hak sahibiyle uzlaşıldı
Kayseri'de özel halk otobüslerinin tamamı klimalı oluyor
Kayseri’de özel halk otobüslerinin tamamı klimalı oluyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı İl Başkanı Marzıoğlu'ndan Akkışla Belediye Başkanı Dursun'a ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu’nun atadığı İl Başkanı Marzıoğlu’ndan Akkışla Belediye Başkanı Dursun’a ziyaret
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!