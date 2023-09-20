Kayserisporlu futbolcular Pazarören'de davul zurna ile karşılandı

Kayserisporlu futbolcular Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Bilal Bayazit ve kulüp menajeri Yunus Akbulut Pınarbaşı, Pazarören Mimarsinan Fen Lisesi'nde öğrencilerle Söyleşi'de bir araya geldi. Davul zurna ile karşılanan futbolcular öğrencilerle birlikte halay çekti.

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  • 20.09.2023 15:17
  • Güncelleme: 20.09.2023 16:20
Kayserisporlu futbolcular Pazarören'de davul zurna ile karşılandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’da forma giyen futbolcular Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah ve Bilal Beyazıt ile kulüp menajeri Yunus Akbulut öğrencilerle söyleşide buluştu. Sarı kırmızılı futbolcuları İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca ve Şemun Akman, Nurettin Şahin, Okul Müdürü Hayrettin Acet ve öğrenciler karşıladı. Davul zurna eşliğinde karşılanan futbolculardan Dimitrios Kolovetsios ve Bilal Bayazit öğrencilerle halaya katıldı.
KOLOVETSİOS: SADECE KAYSERİSPOR
Gerçekleşen söyleşide öğrencilerden biri Kolovetsios’a “Süper Lig’de Kayserispor’dan başka hangi takımda giymek istersin?” Sorusuna “Sadece Kayserispor” yanıtını verdi.
ATTAMAH VE BİLAL: EN ZORLANDIĞIM FUTBOLCU İCARDİ
Bir öğrencinin ,”Sizi en zorlayan futbolcu kim?” sorusuna Attamah ve Bilal “İcardi” yanıtını verdiler.
Program sonunda kulüp menajeri Yunus Akbulut Okul Müdürü Hayrettin Acet’e tam takım imzalı forma hediye etti. Etkinlik öğrencilere imza dağıtımı ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

1ha

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