Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye devam ediyor
Kayserispor'da futbolcular sezon öncesi sağlık kontrolünden geçmeye devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz’da başlayan Kayserispor’da futbolcular gruplar halinde sağlık kontrolünden geçmeye devam ediyor. Transfer yasağını hala kaldıramayan sarı kırmızılılar 2025 – 2026 sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda Carlos Mane, Miguel Cardoso ve Yav Ackah’ın sağlık kontrolünden geçtiği duyuruldu.