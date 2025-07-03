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Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye devam ediyor

Kayserispor'da futbolcular sezon öncesi sağlık kontrolünden geçmeye devam ediyor.

Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına 1  Temmuz’da başlayan Kayserispor’da futbolcular gruplar halinde sağlık kontrolünden geçmeye devam ediyor. Transfer yasağını hala kaldıramayan sarı kırmızılılar 2025 – 2026 sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda Carlos Mane, Miguel Cardoso ve Yav Ackah’ın sağlık kontrolünden geçtiği duyuruldu.

Haber Merkezi

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