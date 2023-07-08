Kayserisporlu futbolcular sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti

 Kayserispor'lu futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

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  • 08.07.2023 21:33
  • Güncelleme: 08.07.2023 21:33
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Kayserisporlu futbolcular sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti

Sezon hazırlıklarına başlayan Kayserispor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Dün çift idman yapan sarı-kırmızılılar ağırlıkla alt yapıdan yetişenlerden ağırlıklı kadro ile sezon hazırlıklarına başlamıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanların ardından sarı-kırmızılı futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Aralarında Ethem Balcı, Talha Sarıaslan, Baran Ali Gezek’in de bulunduğu futbolcuların, özel bir hastanede kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, EKG ve dahiliye muayeneleri yapılarak kan değerlerine bakıldı.

1ha

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