Kayserisporlu futbolculara 2 gün izin
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarının ilk etabını tesislerinde yaptığı antrenman ile tamamlayan Kayserisporlu futbolculara 2 gün izin verildi.
- 29.11.2022 18:35
- Güncelleme: 29.11.2022 18:35
Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada 10 gün izin yapan futbolcular ilk etap çalışmalarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Yukatel Kayserisporlu futbolcular 2 günlük iznin ardından 2 Aralık Cuma günü Antalya'da toplanacak ve kampa girecek.
1ha
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