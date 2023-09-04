Kayserisporlu futbolculara perşembe gününe kadar izin
Kayserispor'da futbolculara, milli maç nedeniyle lige verilen arada, Perşembe gününe kadar izin verildi.
- 04.09.2023 14:29
- Güncelleme: 04.09.2023 14:29
Süper Lig’e dördüncü hafta oynanan karşılaşmaların ardından milli maçlar nedeniyle ara verildi. Kayserisporlu futbolculara da Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor maçından sonra izin verildi. Sarı kırmızılılar perşembe günü yapacağı idmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
1ha
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