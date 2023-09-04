Kayserisporlu futbolculara perşembe gününe kadar izin

Kayserispor'da futbolculara, milli maç nedeniyle lige verilen arada, Perşembe gününe kadar izin verildi.

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  • 04.09.2023 14:29
  • Güncelleme: 04.09.2023 14:29
Kayserisporlu futbolculara perşembe gününe kadar izin

Süper Lig’e dördüncü hafta oynanan karşılaşmaların ardından milli maçlar nedeniyle ara verildi. Kayserisporlu futbolculara da Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor maçından sonra izin verildi. Sarı kırmızılılar perşembe günü yapacağı idmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

1ha

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