Kayserisporlu futbolculardan depremzede çocuklara ziyaret
Yukatel Kayserisporlu futbolcular depremzede çocukları ziyaret ederek, hediye dağıttı.
- 02.03.2023 16:40
- Güncelleme: 02.03.2023 16:52
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yukatel Kayserisporlu futbolcular depremzede çocukları ziyaret ederek, hediye dağıttı.
Kayserisporlu Joseph Attamah, Ali Karimi, Bilal Bayazit ve Kulüp Menajeri Yunus Akbulut, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’tan ve depremden etkilenen Hatay’dan Kayseri’ye gelen depremzede çocukları ziyaret etti.
Futbolcular, çocuklara çeşitli hediyeler verirken, hediye ettikleri topları imzalayarak sevinçlerine ortak oldular.
İHA
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