Kayserisporlu futbolculardan öğrencilere 'LGS' morali

Kayserisporlu futbolcular Dimitrios Kolobetsios ve Ali Karimi, hafta sonunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilerle buluşarak moral verdi.

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  • 01.06.2023 16:28
  • Güncelleme: 01.06.2023 17:41
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Kayserisporlu futbolculardan öğrencilere 'LGS' morali
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserisporlu futbolcular Dimitrios Kolobetsios ve Ali Karimi, hafta sonunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilerle buluşarak moral verdi.

Dimitrios Kolobetsios ve Ali Karimi ile Kayserispor İdari Menajeri Yunus Akbulut, hafta sonunda LGS sınavına girecek olan Sema Yazar Ortaokulu’ndaki 8. sınıf öğrencileriyle buluştu. Program öncesinde bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Bugün hepimizin çok sevdiği Kayserisporlu futbolcuları ağırlıyoruz. Öncelikle onlara hoş geldiniz diyoruz. Dimitri ve Ali bizlerle beraber. Onlar bizim iftiharımız. Kayserispor’un başarılarına imza atan futbolcularımız. Bugün buraya sizler için geldiler" dedi.

Kayserispor İdari Menajeri Yunus Akbulut da, "Kayserispor olarak bizler okullarımıza her zaman destek verdik. Bugün de bu hafta sonu sınava girecek olan 8. sınıf öğrencilerimize motivasyon olması için buraya gelip moral vermek istedik. Kayserispor olarak futbolcularımız ve kulüp idaresi adına sizlere sınavda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Dimitrios Kolovetsios: "Sizlere başarılar diliyoruz"

Kayserispor’un savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios ise, "Bize yapmış olduğunuz muhteşem karşılamadan dolayı teşekkür ediyoruz. Sizleri böyle enerji dolunca görünce biz mutlu olduk. Bu hafta sonu sınava girecek olan öğrencilerimiz olduğunu duyduk. Onlara destek vermek için geldik. Hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından birisi olacak olan bu sınavda size başarılar diliyoruz. Umarım sınavınız başarılı geçer" diye konuştu.

Muhteşem karşılamadan dolayı öğrencilere teşekkür eden Ali Karimi, "Bu güzel karşılama için teşekkür ediyorum. Buraya gelmekten ve burada olmaktan çok mutluyuz. Siz bu hafta sınava gireceksiniz. Sadece bu sınav sonucu değil, hayatınızın kalan diğer kısmında da umarım çok parlak bir geleceğiniz olur. Sizlere başarılar diliyorum. Biz sizinleyiz, sizde bizimle olun" ifadelerini kullandı.

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İHA

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