Kayserisporlu futbolcuların Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Kayserisporlu futbolcular Süper Ligin 6’ıncı oynayacakları Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bugün Teknik direktör Recep Uçar, nezaretinde gerçekleştirilen idmanda sarı kırmızlı futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım, “Evime, yuvama geldim. Burası ben zaman benim için özeldi. Beşiktaş’a karşı kolay olmayacak. Zor bir maç bizi bekliyor. Özellikle son maçını kaybetmiş olan takım taraftarı önünde kazanmak isteyecektir. Bizde bu hafta kazanarak özgüven kazandık. Maça iyi hazırlanarak orada iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Taraftarımıza iyi bir oyun seyrettirmek istiyoruz” diye konuştu.

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Daha sonra konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, “Gaziantep FK maçı bizim ve kayseri şehri adına önemli bir maçtı. Zorlu bir dönemlerden geçiyorduk. Birçok belirsizliklerle hazırlandığımız onların adına da olumlu şeylerin olduğu bir maçtı. Eksilerimiz var. Cardoso, Ali Karimi, Kemen ve Arif’in tedavisi devam ediyor. Hafta sonuna kadar onların durumuna bakacağız. Tabi ki yeni gelen arkadaşlar da bizim için değerli. Onlardan ilk 11’de olacaklar var mı yok mu ? onu söylemek çok erken. Beşiktaş’ta da çalışan bir antrenör olarak oradaki maç zordur. Beşiktaş takımı transfer dönemi bitmeden daha alternatifli bir takım oluşturdular. Hafta içi Club Brugge ile oynayacaklar. O maçı da takip edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor. Kaliteli bir takım. Güçlü oyunu olan bir takım. Kayserispor olarak biz oraya kendi oyunumuzu oynamak için gidiyoruz. Sahada kazanmak için elinden geleni yapan elinden geldiği kadar dominant bir oyun oynayan, izleyenlere seyir zevki verecek bir takım yapmak amacımız” diye konuştu.

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Geldiğim andan itibaren çok iyi bir grupla karşılaştım. Takımımız kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. İyi bir takımız. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Maça girmedim ama kadrodaydım. Tabii ki galibiyet bizim için önemliydi. Benim için başlangıcın bu şekilde olması beni mutlu etti. Savunma oyuncusu olarak çok rekabetçi bir insanım. Beşiktaş şüphesiz Türkiye’nin en büyük kulüplerinden bir tanesi ama biz de yetenekli oyunculardan kurulu iyi bir takımız” dedi.