Kayserisporlu genç futbolcu Kayra Cihan: 'Bu kulübe kalıcı katkılar sağlamak istiyorum'

Kayserispor alt yapısından yetişen ve geçen hafta profesyonel sözleşme imzalayan Kayra Cihan, A Takım formasını ilk olarak Fenerbahçe 3-3 berabere kalınan maçtan giydi. Daha sonda Bodrum FK maçının uzatma dakikalarında da giyen genç futbolcu sezonun son maçında Samsunspor’a karşı ilk 11’de forma şansı buldu. Genç futbolcu sezonun tamamlanmasının ardından, “Sezonun son maçına ilk 11’de çıkarak bu formayla ilk yılımı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizim için çok zor bir yıldı ama başardık Süper Lig’e devam. Şimdi çok daha fazla çalışarak, bu kulübe kalıcı katkılar sağlamak ve daha büyük hedefler için mücadele etmek istiyorum. Herkesin yüreğine sağlık” açıklamalarında bulundu.