Kayserisporlu genç kaleci Deniz Eren'e milli davet

Kayserispor'un genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer, U18 Millî Takımımızın UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur maçları hazırlıkları kapsamında Lüksemburg ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi.

U18 Millî Takımımızın UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur maçları hazırlıkları kapsamında 10-12 Şubat tarihlerinde deplasmanda Lüksemburg ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu beli oldu. Aday kadroya Kayserisporlu genç kaleci Deniz Eren Dönmezer de davet edildi. Kayserispor bu daveti duyurarak, “U18 Millî Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz” açıklamasında bulundu.

