Kayserisporlu genç kaleci Deniz Eren milli takıma davet edildi
Kayserispor'un genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer, U18 Millî Takımımızın Macaristan'la oynayacağı hazırlık maçı aday kadrosuna davet edildi.
U18 Millî Takımımızın Macaristan ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya Kayserisporlu genç kaleci Deniz Eren Dönmezer de davet edildi. Kayserispor bu daveti, “U18 Millî Takımımızın 13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna takımımızdan Deniz Eren Dönmezer davet edildi. U18 Millî Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz” ifadeleriyle duyurdu.