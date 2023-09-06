Kayserisporlu Hosseini bireysel çalışıyor

Süper Lig’de oynanan 4’üncü hafta müsabakalarından sonra milli maçlar nedeniyle lige ara verilmişti. Milli arada Kayserisporlu futbolculara da 5 gün izin verildi. Sarı kırmızılı futbolcular kentten ayrılırken sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Majid Hosseini bireysel çalışmalarına devam ediyor. Fizyoterapist ve uzmanlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren İranlı stoperin önümüzdeki haftalarda takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.