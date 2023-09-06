Kayserisporlu Hosseini bireysel çalışıyor

 Milli maç nedeniyle lige verilen arada Kayserisporlu futbolculara 5 gün izin verilirken sakatlığı nedeniyle tedavi gören İranlı stoper Majid Hosseini bireysel çalışmalarına devam ediyor.

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  • 06.09.2023 17:04
  • Güncelleme: 06.09.2023 17:04
Kayserisporlu Hosseini bireysel çalışıyor

Süper Lig’de oynanan 4’üncü hafta müsabakalarından sonra milli maçlar nedeniyle lige ara verilmişti. Milli arada Kayserisporlu futbolculara da 5 gün izin verildi. Sarı kırmızılı futbolcular kentten ayrılırken sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen  Majid Hosseini bireysel çalışmalarına devam ediyor. Fizyoterapist ve uzmanlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren İranlı stoperin önümüzdeki haftalarda takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

1ha

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