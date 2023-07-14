Kayserisporlu Hosseini: İki yıl daha bu forma altında mücadele edeceğim

Transfer yasağı bulunan Kayserispor’da sözleşmesi sona eren isimlerle görüşmeler devam ediyor. Sarı kırmızılı kulüp son olarak İranlı savunmacı Majid Hosseini ile 2 senelik sözleşme imzaladı. Kayserispor’a 2021 – 2022 sezonu öncesi gelen ve sözleşmesi 31 mayıs 2023’de sona eren Hosseini, sözleşmesini 2 sene daha uzattığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada Hosseini, “Merhaba Kayserispor taraftarı. İki yıl daha bu şanlı forma altında terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Her şey için teşekkürler” dedi.