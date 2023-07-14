Kayserisporlu Hosseini: İki yıl daha bu forma altında mücadele edeceğim

Kayserispor'un sözleşme yenilediği İranlı futbolcu Majid Hosseini, 'iki yıl daha bu forma altında mücadele edeceğim' dedi. 

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  • 14.07.2023 00:19
  • Güncelleme: 14.07.2023 00:19
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Kayserisporlu Hosseini: İki yıl daha bu forma altında mücadele edeceğim

Transfer yasağı bulunan Kayserispor’da sözleşmesi sona eren isimlerle görüşmeler devam ediyor. Sarı kırmızılı kulüp son olarak İranlı savunmacı Majid Hosseini ile 2 senelik sözleşme imzaladı. Kayserispor’a 2021 – 2022 sezonu öncesi gelen ve sözleşmesi 31 mayıs 2023’de sona eren Hosseini, sözleşmesini 2 sene daha uzattığını açıkladı. 
Kulüp tarafından yapılan açıklamada Hosseini, “Merhaba Kayserispor taraftarı. İki yıl daha bu şanlı forma altında terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Her şey için teşekkürler” dedi.

1ha

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