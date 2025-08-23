Kayserisporlu Jung, Abdulsamet, Benes, Tuci ve Denswil taraftarla buluştu
Kayserisporlu futbolculardan Gideon Jung, Abdulsamet Burak, Laszlo Benes, İndric Tuci ve Stefano Denswil imza gününde taraftarla buluştu.
Kayserispor’da Galatasaray maçı öncesi dün teknik direktör Markus Gisdol ile futbolcular Opoku, Mendes, Burak ve Dorukhan’ın katıldığı imza töreninde bugün Gideon Jung, Abdulsamet Burak, Laszlo Benes, İndric Tuci ve Stefano Denswil yer aldı. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kayserispor Store önünde yapılan etkinliğe çok sayıda taraftar katıldı. Taraftarlar aldıkları lisanslı ürünlere imza attırırken bol bol da fotoğraf çekindi. İmza günü etkinliği yaklaşık 2 saat sürdü.