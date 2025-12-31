Kayserisporlu Kayra Cihan'a milli davet
Kayserisporlu genç futbolcu Kayra Cihan, U19 Milli Takımının Özbekistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.
Türkiye U19 Milli Takımının UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında Özbekistan ile karşılaşacak. Antalya'da 11-14 Ocak tarihlerinde oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Kayserispor’dan Kayra Cihan da dahil edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de Antalya’da toplanacak.