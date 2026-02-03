Kayserisporlu Kayra Cihan'a milli davet
Kayserisporlu genç futbolcu Kayra Yılmaz, U19 Milli Takımımızın, Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosuna davet edildi.
Kayserispor alt yapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Kayra Cihan
U19 Milli Takımımızın, 10-17 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosuna takımımızdan Kayra Cihan davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 8 Şubat Pazar günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. U19 Millî Takımımız, hazırlık turnuvasında Yunanistan, Letonya ve Çekya ile karşılaşacak.