Kayserisporlu Kayra Cihan'a milli davet

Türkiye U19 Millî Takımının Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur Aday Kadrosuna Kayserispor'dan Kayra Cihan da davet edildi.

U19 Millî Takımımızın, 25-31 Mart tarihleri arasında İtalya'da oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Kayserispor’dan Kayra Cihan da dahil edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mart Perşembe günü saat 13.00'te İstanbul’da toplanacak. Hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek U19 Millî Takımımız, 22 Mart Pazar günü karşılaşmaların oynanacağı İtalya'ya hareket edecek. Ay-Yıldızlılar, Elit Tur'daki ilk maçında 25 Mart Çarşamba günü Slovakya ile karşılaşacak.

Haber Merkezi

