Kayserisporlu Kayra ve Deniz Eren'e milli davet
Kayserisporlu genç futbolcular Kayra Cihan ile Deniz Eren Dönmezer U19 Milli aday kadroya davet edildi.
U19 Millî Takımımızın 8-14 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosu açıklandı. Kayserisporlu savunma oyuncusu Kayra Cihan ile kaleci Deniz Eren Dönmezer de aday kadroya davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 5 Ekim Pazar günü İstanbul’da toplanacak. Ay-Yıldızlılar, hazırlık turnuvasında Danimarka, İsveç ve Polonya ile karşılaşacak.