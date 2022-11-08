Kayserisporlu Mame Thiam’a Dünya Kupası yolu gözüktü

20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılacak olan takımlar kadrosunu açıklamaya başladı. Senegal Milli Takımı da Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam da kadroya dahil edildi. Mame Thiam, Kayserispor’un Konyaspor ile oynayacağı maçın ardından milli takım kampına katılacak.