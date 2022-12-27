Kayserisporlu Mame Thiam ile Olivier Kemen Alanyaspor maçında yok
Kayserisporlu futbolcular Mame Thiam ile Olivier Kemen sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.
- 27.12.2022 17:32
- Güncelleme: 27.12.2022 17:32
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Kayserispor’un Alanyaspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı takımda Mame Thiam ile Olivier Kemen’in kadroda yer almadığı açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada,” Mame Thiam, Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sol ayak bileğine aldığı darbe ve eşzamanlı ayak bileği burkulması nedeniyle, Olivier Kemen ise geçirmiş olduğu ağır gribal enfeksiyon nedeniyle kamp kadrosundan çıkartılmıştır” açıklamasına yer verildi.
1ha
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