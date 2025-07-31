Kayserisporlu Nazon yol ayrımında

Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları devam eden Kayserispor’da transfer yasağı kaldırılamadığı için yeni transferlere henüz imza attırılamadı. Sezonun başlamasına 8 gün kalmasına rağmen prensip anlaşmasına vardığı 7 isme henüz resmi sözleşme imzalatamayan Kayserispor’da Haitili futbolcusu Nazon ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Bir buçuk sezondur Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki futbolcunun

İran takımı Esteghlal FC’a transfer olacağı kaydedildi. Kayserispor’dan bu transfer ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.