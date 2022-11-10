Kayserisporlu Onur Bulut'a milli davet

A Milli takımımızın 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadro açıklandı. Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut da kadroya davet edildi. A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 13 Kasım Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.