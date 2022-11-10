Kayserisporlu Onur Bulut'a milli davet
A Millî Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Kayserisporlu Onur Bulut da kadroya dahil edildi.
- 10.11.2022 16:20
- Güncelleme: 10.11.2022 16:20
A Milli takımımızın 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadro açıklandı. Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut da kadroya davet edildi. A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 13 Kasım Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.
1ha
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