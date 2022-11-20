Kayserisporlu Onur Bulut, milli formayla tanıştı

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Onur Bulut, milli takımımızın Çekya ile oynadığı maça ilk 11'de çıkarak ayyıldızlı forma ile tanıştı.

PAYLAŞ
  • 20.11.2022 10:14
  • Güncelleme: 20.11.2022 10:14
Kayserisporlu Onur Bulut, milli formayla tanıştı

Kayserispor’da forma giyen başarılı savunma oyuncusu Onur Bulut ikinci kez milli takım kampına davet edildi. Milli takımımızın dün Gaziantep’te Çekya ile yaptığı özel maça ilk 11’de çıkan Onur Bulut, ayyıldızlı formayı ilk kez giydi. 28 yaşındaki futbolcu 90 dakika sahada kaldı.
Performansıyla transferin gözdesi olan Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Onur Bulut, Gaziantep'te Çekya karşısında ilk kez forma giydi. Maç bitiminde açıklamada bulunan Bulut, "İki maçta da çok iyi oynadık" dedi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayabaşı İçin Kentsel Dönüşüm Müjdesi Verdi

Kayabaşı İçin Kentsel Dönüşüm Müjdesi Verdi

Z kuşağı sade gelinlik tercih ediyor

Z kuşağı sade gelinlik tercih ediyor

Nevşehir Milletvekili Açıkgöz: 'Başkanımız Talas'a değer katmış'

Nevşehir Milletvekili Açıkgöz: 'Başkanımız Talas'a değer katmış'

AXA Sigorta Efeler Ligi

AXA Sigorta Efeler Ligi

Otogarda bir şahıs polisleri kendi boğazını kesmekle tehdit etti

Otogarda bir şahıs polisleri kendi boğazını kesmekle tehdit etti

Kayserisporlu Onur Bulut, milli formayla tanıştı

Kayserisporlu Onur Bulut, milli formayla tanıştı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

6
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

YRP'li Önder Narin 'Kayseri'nin özlemiş olduğu genç ve dinamik kadroyla yola çıkacağız'

YRP’li Önder Narin; “Kayseri’nin özlemiş olduğu genç ve dinamik kadroyla yola çıkacağız”

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, Develi Belediyespor Maçını İzledi

Başkan Büyükkılıç, Develi Belediyespor Maçını İzledi

Polisleri bıçaklayan saldırgan hayatını kaybetti

Polisleri bıçaklayan saldırgan hayatını kaybetti

Başkan Yalçın: 'Talas antika pazarı artık bir marka'

Başkan Yalçın: 'Talas antika pazarı artık bir marka'

Melikgazi Anbar'a Yeni Cami Yapacak

Melikgazi Anbar'a Yeni Cami Yapacak

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç Soğanlı'da İnceleme Yaptı

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç Soğanlı'da İnceleme Yaptı