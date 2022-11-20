Kayserisporlu Onur Bulut, milli formayla tanıştı

Kayserispor’da forma giyen başarılı savunma oyuncusu Onur Bulut ikinci kez milli takım kampına davet edildi. Milli takımımızın dün Gaziantep’te Çekya ile yaptığı özel maça ilk 11’de çıkan Onur Bulut, ayyıldızlı formayı ilk kez giydi. 28 yaşındaki futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Performansıyla transferin gözdesi olan Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Onur Bulut, Gaziantep'te Çekya karşısında ilk kez forma giydi. Maç bitiminde açıklamada bulunan Bulut, "İki maçta da çok iyi oynadık" dedi.