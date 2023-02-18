Kayserisporlu Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi çözüm kuruluna taşındı

Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Onur Bulut’un sözleşmesi 3 sene uzatılmıştı. Daha sonra Kayserispor ile sözleşmesini fesheden gurbetçi futbolcu, Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş serbest kalma bedeli olan bir milyon doları Kayserispor’a gönderdi. Merkez Üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremin olduğu 6 Şubat’ta gerçekleşen transferin ardından Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç parayı iade ederek konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşıdıklarını açıkladı.