Kayserisporlu Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi çözüm kuruluna taşındı
Kayserispor yönetimi gurbetçi futbolcu Onur Bulut'un sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş'a transferini Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı.
- 18.02.2023 17:03
- Güncelleme: 18.02.2023 17:03
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Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Onur Bulut’un sözleşmesi 3 sene uzatılmıştı. Daha sonra Kayserispor ile sözleşmesini fesheden gurbetçi futbolcu, Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş serbest kalma bedeli olan bir milyon doları Kayserispor’a gönderdi. Merkez Üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremin olduğu 6 Şubat’ta gerçekleşen transferin ardından Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç parayı iade ederek konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşıdıklarını açıkladı.
1ha
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