Kayserisporlu Onur Bulut’un Fenerbahçe anlaştığı iddia edildi

Kayserispor’un 2022 – 2023 sezonu öncesi ve devre arası dönemde adı en çok transfer söylentilerine karışan Onur Bulut’un transferi için Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Fenerbahçe ile Kayseri ekibinin anlaşmasına karşılık Onur Bulut’un sezonu Kayserispor’da tamamlayacağı ve gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyeceği iddia edildi. Kayseri ekibinin bu transfere karşılık Fenerbahçe’ye Thiam transferi nedeniyle ödemesi gerektiği parayı ödemeyeceği kaydedildi.