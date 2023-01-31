Kayserisporlu Onur Bulut'un Fenerbahçe anlaştığı iddia edildi
Kayserispor'un, futbolcusu Onur Bulut için Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.
- 31.01.2023 20:11
- Güncelleme: 31.01.2023 20:11
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Kayserispor’un 2022 – 2023 sezonu öncesi ve devre arası dönemde adı en çok transfer söylentilerine karışan Onur Bulut’un transferi için Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Fenerbahçe ile Kayseri ekibinin anlaşmasına karşılık Onur Bulut’un sezonu Kayserispor’da tamamlayacağı ve gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyeceği iddia edildi. Kayseri ekibinin bu transfere karşılık Fenerbahçe’ye Thiam transferi nedeniyle ödemesi gerektiği parayı ödemeyeceği kaydedildi.
1ha
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