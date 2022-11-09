Kayserisporlu oyuncular, Tomarza'da öğrencilerle buluştu

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Yukatel Kayserispor arasında yapılan protokol çerçevesinde bu hafta Kayserispor’un oyuncuları Joseph Attamah ve Bilal Bayazit, Tomarza ilçesinde öğrenciler ile bir araya geldi.

Tomarza ilçesinde gerçekleşen programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca ile Şemun Akman, Tomarza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Kayserispor futbolcuları Joseph Attamah ve Bilal Bayazit, Yukatel Kayserispor İdari Menajeri Yunus Akbulut, okulların idarecileri ve öğrenciler katıldı. Kendi memleketinde öğrencilerle buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden kaleci Bilal Bayazit, ’’Memleketimde bulunmaktan büyük heyecan duydum. Kayserispordan önce izinlerimizde ailemle Tomarza’ya geliyorduk. Ama bu gelişim anlamlı ve güzel oldu’’ dedi. Bilal Beyazıt “Sana en güzel golü kim attı” sorusuna, “Emre Mor” derken, “En çekindiğin forvet kim” sorusuna ise “Galatasaraylı Icardi” cevabını verdi. Joseph Attamah ise Kayseri ve Yukatel Kayserispor da olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Futbolcular, program sonunda forma ve atkıları imzalayarak tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.