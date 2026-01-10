Kayserisporlu Şamil Öztürk, Göztepe'ye transfer oldu

  • Haberler
Kayserispor alt yapısından yetişen Şamil Öztürk, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.

Kayserispor alt yapısından yetişen ve 2022-2023 sezonu öncesi profesyonel sözleşme imzalanan Şamil Öztürk’ün sözleşmesi 2028’e kadar uzatılmıştı. Kayserispor genç futbolcunun transferi konusunda Göztepe ile anlaştı. Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen kalecimiz Mehmet Şamil Öztürk’ün transferi konusunda Göztepe ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler!” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

