Kayserisporlu Talha Sarıaslan'a milli davet

 Kayserispor alt yapısından yetişen ve A Takıma kadar yükselen Talha Sarıaslan, U19 Milli takım aday kadrosuna dahil edildi.

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  • 03.01.2023 10:27
  • Güncelleme: 03.01.2023 10:27
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Kayserisporlu Talha Sarıaslan'a milli davet

Futbola Kayserispor’da başlayan ve alt yapı kategorilerinde forma giyen Talha Sarıaslan 2020 yılında profesyonel olarak sözleşme imzalamıştı. Geçen sezon ve bu sezon A Takım’da forma şansı bulan Talha Sarıaslan U19 Milli Takım kampına çağırıldı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, “U19 Milli Takımımızın, 4-12 Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya’da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna Yukatel Kayserispor'umuzdan Talha Sarıarslan davet edildi. Futbolcumuza ve Milli takımımıza başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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