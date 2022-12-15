Kayserisporlu Talha Sarıaslan U19 Milli Takım kampına çağırıldı

U19 Milli Takımımızın 18-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Kadroya Kayserisporlu Talha Sarıaslan da dahil edildi.

Bu sezon profesyonel sözleşme imzalanan genç 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Sarı kırmızılı takımın Antalya kampına da dahil edilen 18 yaşındaki forvet burada yapılan 3 hazırlık maçının ikisinde oynamış, ikisinde de gol atma başarısı göstermişti.