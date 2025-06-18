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  • Kayserisporlu yönetici Ali Sofularlı: Alt yapıdan 10 futbolcu A takımda şans buldu

Kayserisporlu yönetici Ali Sofularlı: Alt yapıdan 10 futbolcu A takımda şans buldu

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Alt Yapı Sorumlularından Ali Sofularlı, 'Kayserispor alt yapı akademisi olarak, sezon içerisinde Süper Lig takımları arasında A takıma en çok oyuncu veren akademilerden bir tanesiyiz. Bu sezon 10 sporcumuz A takımla antrenmanlara dahil edildi ' dedi.

Kayserisporlu yönetici Ali Sofularlı: Alt yapıdan 10 futbolcu A takımda şans buldu

Geçen sezon alt yapıdan A takım kadrosuna en fazla sporcu veren kulüplerden biri Kayserispor oldu. Kayserispor Alt yapısından yetiştikten sonra A takımla antrenmana çıkan zaman zaman da maçlarda kadroda yer alan sporcuların sayısı 10’u geçti. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Alt Yapı Sorumlularından Ali Sofularlı, “Kayserispor alt yapı akademisi olarak, sezon içerisinde Süper Lig takımları arasında A takıma en çok oyuncu veren akademilerden bir tanesiyiz. Bu sezon 10 sporcumuz A takımla antrenmanlara dahil edildi ve zaman zaman maçlarda kadroda yer aldı. Sezon içerisinde Batuhan Özgan ve Kayra Cihan profesyonel yapıldı. Bundan sonraki sezonlarda da alt yapımızdan a takımımıza futbolcu çıkartmak ve onların yerine yenilerini bulmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi

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