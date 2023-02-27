KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Ümitsizliğe düşmeyeceğiz, yaralarımız sarılana kadar hep birlikte olacağız'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "

Meclis Salonu’nda yapılan toplantının açılışında konuşan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya; 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifalar diledi. Daha sonra toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Kayseri olarak afetin yaşandığı bölgelere yardımların devam ettiğini ifade ederek; "İnşallah rabbim böyle acılar bir daha yaşatmasın. Asrın felaketi olarak nitelendirilen olay karşısında ülkemizin her noktasından deprem bölgesine insan gücü ve yardım aktı. Dünyanın birçok ülkesinden bölgemize yardım ve destek ulaştı. Biz de her zaman olduğu gibi çok hızlı bir şekilde harekete geçtik ve depremzedelerimizin dertlerine derman olmaya çalıştık. 6 Şubat tarihinde sabah 08.00’de ilk toplantıyı yaptık. İlk toplantımızda Kayseri Deprem Koordinasyon Kurulunu kurduk. Bu operasyonu Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde daha kolay yönetebileceğimizi düşünerek fuar alanında bir lojistik merkez ve koordinasyon ekibinin de OSB’de toplanılması kararını aldık. Allah razı olsun birçok sanayicimiz ’ne yapmalıyız’ diye aradı. Daha sonra bunu sistematik hale getirerek ilk gün 17 tır çıkarttık, deprem bölgesine ulaştırmış olduk. Bu güne kadar 280 personel ve 410 gönüllü çalışanla beraber 461 tır ve diğer sanayicilerimizin direk olarak gönderdikleriyle beraber de 300 milyon TL’nin üzerinde 600 tırdan fazla yardım maddesini Kayseri Valiliğimiz ve AFAD ile koordine olarak deprem bölgesine göndermiş olduk. Toplam 60 kategoride 400’den fazla ürün çeşidi bulunan yardımlarımızı 7 il ve 30 bölgeye ulaştırmış olduk. Halen de ihtiyaca binaen yardım tırlarımızı göndermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaralarımız sarılana kadar birlikte olacağız"

Bundan sonra olması muhtemel afetlerde oluşabilecek hasarların önüne geçebilmek için yaşanan afetten ders alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci; "Tüm Türkiye bir olduk, hepinizden Allah razı olsun. Deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak buna benzer afetleri yaşamamız kaçınılmaz olabilir. Ancak can kayıplarının ve oluşacak hasarların önüne geçebilmek elimizde. Bu acıları bir daha yaşamamak için bu süreçte neler yapmamız gerektiği mutlaka ve mutlaka önümüze bir kere daha koymak zorundayız. Bunlar aslında bilinmedik şeyler değil. Düşünün 45 bin can. Onun için bundan sonra çok daha akıllı davranmak zorundayız. Halkın bilinçli olması gerekiyor, deprem bilincinin hepimizde olması gerekiyor. Eksiklerimiz var, hızlıca düzeltmek zorundayız. Ümitsizliğe düşmeyeceğiz, yaralarımız sarılana kadar da hep birlikte olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri oylandı.