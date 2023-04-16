KAYSO Başkanı Büyüksimitçi: “A400M uçaklarının fabrika düzeyi bakımlarının Kayseri’de yapılması Türkiye için büyük şans”

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, KayseRadar ve Radyoradar ortak yayınında Ramazan sohbetleri gündemi ile ‘Gündem Kayseri’ programına konuk oldu. KayseRadar Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Mustafa Bayram’ın sorularını cevaplayan Büyüksimitçi, deprem bölgelerine de birçok yardımda bulunduklarını söyleyerek, “Çok acı bir hadise yaşadık, 100 yılın felaketiydi. Isınma ihtiyacı, hazır gıda, su gibi ihtiyaç ürünleri tırlarla bölgeye gönderdik. Ayni olarak yardım yapmak isteyenleri de yönlendirdik. Paranın hiçbir anlamının olmadığı, sadece insanların nasıl yardım edebilirim diye düşündüğü önemli anlar yaşadık. 7 il ve 30 bölgeye ulaştık. Kayseri’de nakliyeciler efsane iş çıkardı, hiçbiri de reddetmedi ve yardımını yaptı.

Kayseri ne yapıyorsa kendi içerisinde sanayisini geliştirmek için yapsın ancak o bölgelerin bugünkü durumundan faydalanıp bir şeyler yapılıyorsa bu hayır getirmez. O bölgeleri ayağa kaldırmamız gerekiyor” dedi.

‘TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ VE HAM MADDE ALIMLARINI DEPREM BÖLGESİNDEN TEDARİK ETMEK ÖNCELİKTİR’

Büyüksimitçi, “Sanayi Odaları toplantımızda 5 ana gündem çıktı. TOBB olarak bunun üzerinde çalışıyoruz. Biri tedarikçi deprem bölgesinden, büyük ölçekli şirketlerimiz Türkiye genelinde alacakları ham madde veya yarı mamul deprem bölgesinde varsa önceliği oraya versinler. Kargo ücretleriyle ilgili de ciddi çalışma var, fiyatları minimize etmek. Ulusal gıda perakendecileri çalışmasını başlattık. Tarım ve gıda ürünleriyle ham madde alımlarını deprem bölgesinden öncelikli almak konusundadır. Teknik personeli göç eden veya vefat eden sanayicimizin ihtiyacı olursa biz de de o elemanlardan varsa geçici olarak oraya göndereceğiz. Oradaki çalışanlara, iş veren sigortasını ve vergisini ödüyor, net olarak elemana verilmesinin 10 bin 300 lira olarak versin. Her halükarda o bölgelere destek olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Büyüksimitçi, Aspilsan gelişmesinin söz konusu olduğunu söyleyerek, “A400M uçaklarının fabrika düzeyi bakımlarının Kayseri’de yapılması Türkiye için büyük şans, Kayseri için daha büyük şans. Savunma sanayi ile ilgili Kayseri’de Aspilsan’ın gelişmesi söz konusu. Bakan Hulusi Akar da destek verince işler hızlandı. Türkiye’deki tek iyon pil üreten Kayseri’de bir fabrikamız var. Şu anda daha önemlisi Erkilet Havalimanının yanında yaklaşık 700 metrekare alanda havacılık, savuma ve uzay teknoloji gelişme bölgesi üzerinde çalışılıyor. İnşallah sekteye uğramaz ve orası yalnızca Kayseri değil Türkiye’nin gözdesi olacak. Şimdiden teklifler geliyor. 10 sanayiciyi bir araya getirerek savunma sanayi şirketi kuralım diye yola çıktığımızda bakanımıza gittik ve sağ olsun kendileri bize destek verdi” şeklinde konuştu.