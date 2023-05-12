KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den Anneler Günü Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Anneler Günü ile ilgili yaptığı açıklamada 'Annelik, karşılıksız ve şartsız bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur' dedi.

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  • 12.05.2023 14:10
  • Güncelleme: 12.05.2023 14:43
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KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den Anneler Günü Mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Anneler Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Annelik, karşılıksız ve şartsız bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur” dedi.

Anneler Günü vesilesi ile bir açıklama yapan KAYSO Başkanı Büyüksimitci şu ifadelere yer verdi; “Hayatı güzelleştiren ve anlamlı kılan en yüce duygu sevgidir. Sevgilerin de en üstün olanı şüphesiz anne sevgisidir. Onların yüreğindeki sevgi kadar, yeryüzünde daha saf ve güçlü bir şey yoktur. Bir milletin temelini aile meydana getirdiği gibi, ailenin temelinde de esas olan annelerimizdir. Sağlıklı bir toplum için, sağlıklı çocuk ve gençlerin yetişmesi de büyük oranda annelere ve aile ortamına bağlıdır. Anneler, kendi çocuklarıyla beraber aslında toplumun da geleceğini şekillendirirler. O nedenle annelerimiz bir anlamda en büyük öğretmendir, toplumun temel direğidir. Bu düşüncelerle dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, başta bu vatan için evlatlarını toprağa veren şehit annelerimiz olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü`nü kutluyor, hepsine saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”

İHA

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