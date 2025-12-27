KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'İşçi de işveren de dişini sıkmak zorunda'

Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yönetim kurulu üyeleri, OSB başkanları ve iş insanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zamma değinen Başkan Büyüksimitci, alım gücünün düşük olması sebebiyle insanların geçim sıkıntısı çektiğini ifade etti ve Türkiye’de üretimde, ihracatta verimlilik sorununun olduğuna da dikkat çekerek “Her iki açıdan da bakmak gerekiyor. insanlar bu dönemde geçinebiliyor mu? Hayır, yüzde 27’lik bir artış gerçekleşse dahi satın alma gücü düşmüş durumdadır. Asgari ücret, yeni zamla birlikte 655 dolara denk geliyor. Sanayici tarafına baktığımızda ise maliyetler ile ilgili ciddi sorunlar var. Bu konu üzerine çalıştığımız temel konu verimlilik artışıdır. Almanya’dan örnek verelim; neredeyse aynı nüfusa sahibiz fakat Almanya’nın ihracatı 1,8 trilyon dolarken ülkemizin ihracatı 265 milyar dolar seviyelerindedir. Arada 3 buçuk kat fark var. Almanya’da insan başına yapılan üretim çok daha fazla, bu sorun Türkiye’nin topyekün bir problemidir. Türk işçileri Almanya'da her zaman panolarda olan işçilerdir. Bizim genimizde çalışmak var. Ölürcesine çalışmak var, gayret var, çaba var, çalıştığı yeri tutmak var. İşçi olsun bilmem ne olsun ama sistematikle ilgili problemimiz var. İthalata dayalı bir ekonomimiz var, döviz kurunun yüzde 20’den fazla artabileceğini düşünüyor musunuz normal şartlarda? İhracatçı ihracatını yapacak, döviz yüzde 20 artacak fakat işçiliğe ne kadar artış gelecek? Konunun temelinde asgari ücret yok, 100 bin lira maaş alan bir personelin maaşını da ayarlamak, dengelemek zorundasınız. Yüzde 27 o personele de artış gelecek fakat yüzde 27 kurtarıyor mu? Her gelir grubunun farklı harcama alışkanlıkları var, zor dönemlerdeyiz, işçi de işveren de dişini sıkmak zorunda” diye konuştu.