KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 'Kayserili sanayicilerimiz 140'tan fazla ülkeye mobilya ihracatı yapıyor'

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kumsmall Mobilya Fuarı açılışında Kayseri Mobilya Fuarı’nda Kayseri'nin mobilya üretimi ve ihracatı ile ilgili bilgiler verdi. Büyüksimitci, “Mobilya üretiminde Türkiye’de birinci sıradayız. İhracatta ise İstanbul ve Bursa’nın ardından 3. Sıradayız. Kayserili sanayicilerimiz 140’tan fazla ülkeye mobilya ihracatı yapıyor. Geçen yıl şehrimizde 825 milyon dolarlık mobilya ihracatı yapıldı. Kayseri; diğer şehirler aracılığıyla yapılanlara da bakarsak 1 milyar doların üzerinde mobilya ihraç ediyor. Aynı zamanda Kayseri’deki toplam ihracatımızın yüzde 51’ini Avrupa Birliği’ne yapıyoruz. Uluslararası alanda rekabetçi olduğumuzu gösteriyoruz inşallah. Tabi bu bizim için yeterli değil yüzdeye vurduğumuzda istediğimiz yerde değiliz ama bunun için Kayseri’de her bir üretici, her bir ihracatçı, her bir ticaret erbabı daha fazla pay almak için sonuna kadar çalışıyor. Özellikle akıllı mobilyalar, çevre dostu ürünlerle fonksiyonel tasarımlarla dünya pazarında daha çok olmayı, daha çok kendimizi kabul ettirmeyi bekliyoruz. Bu trendlere uyum sağlayacak kapasitemiz de kabiliyetimiz de var. Küresel pazardaki rekabet gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘EN YÜKSEK SAYIDA KARGO GÖNDERİMİ YAPILAN İLLER SIRALAMASINDA 6.YIZ’

Büyüksimitci, “E-Ticaret Bilgi Platformu’nun yayınlamış olduğu uyum endeksi raporuna göre Kayseri, İstanbul’un ardından en yüksek E-Ticaret uyumu gösteren ikinci şehir oldu. Şehrimizde E-Ticaret yapan firma sayısı 2023 yılı itibarıyla 9 bin 632’ye yükseldi. Yine en yüksek sayıda kargo gönderimi yapılan iller sıralamasında 6.’yız. Şehir olarak E-ticarette iyi olsak da dünya E-Ticaret hacminden daha fazla pay alabilmek adına daha çok gayret göstermeliyiz.2026 yılına kadar dünyadaki E-ticaret hacminin 5 trilyon dolar olacağı ifade ediliyor. Bu konuda biraz daha gayret sarf edersek Kayseri’yi daha iyi konuma getirmiş oluruz” şeklinde konuştu.