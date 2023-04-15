KAYSO Başkanı Büyüksimitçi: “Türkiye’de ilk olacak; Geri Dönüşüm OSB yapılacak”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, KayseRadar ve Radyoradar ortak yayınında Ramazan sohbetleri gündemi ile ‘Gündem Kayseri’ programına konuk oldu. KayseRadar Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Mustafa Bayram’ın sorularını cevaplayan Büyüksimitçi, ekonomiye dair önemli açıklamalar yaptı. Türkiye’de ilk olacak Geri Dönüşüm OSB çalışması başlattıklarını belirten Büyüksimitçi, 63 firmanın başvuru yaptığını söyledi. Büyüksimitçi, “Kafamızdaki 5. OSB Develi’de olması gerekiyor, potansiyeli var. Kayseri’deki geri dönüşümcülerimiz de maalesef OSB’de yeteri kadar yer bulamıyorlar. Belli yerler kafamızda tespit ettik. Şu an başvuran 63 firma oldu ve 100 firmayı bulur diye düşünüyorum, Sayın Mustafa Varank (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) geldiğinde de bu fikrimizden bahsettik ve Türkiye’de ilk olacak; Geri Dönüşüm OSB. Proje ve kontrolü TOKİ’de olmak şartıyla ihalesi dahil TOBB olarak takip edeceğiz, kura ile depremzedelere verilme sürecini takip edeceğiz ve pratik, sağlam, güvenli modelde o alanlarda daire yapılacak. Daire, bina yapmak istiyorum diyen olabilir. Kayseri sokağı ya da mahallesi ismi verebiliriz. Bir yola çıktık ve tüm hemşehrilerimize de duyuruyoruz, destek bekliyoruz. Sanal pos aracılığıyla ödemeler yapılabilecek. Zekat vermek isteyenlerle ilgili de zekat hesaplarını banka hesabı oluşturduk bu kampanya hesapları 1 temmuza kadar açık tutacağız. TOKİ modeli 105 metrekare 3+1 daire olarak yapılacak. İnşallah Kayseri olarak güzel bir sayıda destek veririz. Kayseri’ye yakışan budur” diye konuştu.

SANAYİCİ SEÇİMDEN NE BEKLİYOR

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinden sanayicinin beklentilerini de anlatan Büyüksimitçi, sanayicinin istikrar ve güven ortamı istediğini vurguladı. “Seçimden sonra birtakım politikalar değişebilir. Hızlıca şirketlerimizin kurumsal yapılarını düzeltip, nakit akışlarını ve gelecek planlarını iyi yapmak zorundayız” diyen Büyüksimitçi, “Sanayicimizin istediği istikrar ve ülke güvenliğidir. Şu anda ülkenin geldiği durum olarak çok şükür bir terör hadisesinden bahsetmek mümkün değil. Devletin ciddi çalışmasıyla terörün belini kırdık. Sanayici ve iş adamı ekonomi değiştiğinde o duruma hazır olmalı. Şu anda daha çok üretimle, ihracatla veya tüketici kredileriyle ilgili bu parayı ne yapacaksın sorusu karşılığında belge zorunluluğu geldi. Kötü tarafı; bizim daha az kurumsal çalışan firmalarımız için sıkıntı olabiliyor. Avrupa’da Rusya-Ukrayna savaşı ve doğalgaz kriziyle başlayan bir endişe var. Bu yüzden insanlar para harcamak istemiyor ve bu da bizim ihracat pazarımızı daraltıyor. Hedefimiz 2022 yılında 4 milyar doları geçmekti ancak maalesef 3.9 milyarda kaldık. Seçimden sonra birtakım politikalar değişebilir. Hızlıca şirketlerimizin kurumsal yapılarını düzeltip, nakit akışlarını ve gelecek planlarını iyi yapmak zorundayız. Kurla ilgili bir miktar daha ihracatı rahatlatmak gerekli, ana maliyetlerimiz artıyor. Daha iyi pazarlara gidebilir miyiz diye düşünüyoruz. Ciddi şekilde üretim kapasitesini arttırmak mecburiyetindeyiz. Takip eden değil takip edilen olabilir miyiz sorusunun üstüne çalışmamız gerekli. AR-GE merkezi sayımız ne yazık ki 15’tir. Bizim AR-GE’ye daha çok önem vermemiz lazım. Mobilya sanayisi ile ilgili bir çalışmamız var, belli sayıda firmamızı ortak şirket kurup Amerika’da nasıl bir pazarlama ağı oluştururuz modeli üzerinde çalışıyoruz. Çelik kapı konusunda biraz zorluyoruz inşallah onlarla da bu işi yapabiliriz. AGÜ’de model fabrika kurduk ve Türkiye’de bir numarayız. Model fabrikalara da yeni vizyon anlamında bizim ekip bir şeyler yapıyor. Ortaya verimlilik çıkarıyoruz. Şu anda yaklaşık 65 farlı kurumdan 700 kişiye eğitim verdik. Her projemize üniversitelerimizden 2 öğrenci aldık hem onları eğittik hem de büyük çoğunluğu proje bitmeden o fabrikalarda işe başladı. Ayrıca öğretim görevlilerimizin projelerini de dahil ediyoruz. Şu anda gündemdeki konumuzda da dijitalleşme sürecine de giriyoruz. Türkiye’de ilk dijitalleşme senaryoları üzerinde eğitim verecek olan fabrikayız. Ülke için siyasetçi kendine göre çalışıyor ama sanayicide ülkeyi nereye getirebilirim konusunda düşünüyor” ifadelerini kullandı.