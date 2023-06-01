KAYSO Başkanı Büyüksimitci Yeniden TOBB Yönetimine Seçildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 79. Genel Kurul'da yeniden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, TOBB Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçildi.

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  • 01.06.2023 13:26
  • Güncelleme: 01.06.2023 15:46
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KAYSO Başkanı Büyüksimitci Yeniden TOBB Yönetimine Seçildi
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 79. Genel Kurul’da yeniden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, TOBB Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçildi.

Genel Kurulun ülkemize ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci; “365 Oda/Borsa Başkanımız ve delegelerimizin katılımı ile 79. Genel Kurulumuzu huzur içerisinde gerçekleştirdik. Ben öncelikle tüm delegelerimizin oyları ile güven tazeleyen ve yeniden TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Başkanımız, değerli hemşehrimiz Rifat Hisarcıklıoğlu’nu can-ı gönülden tebrik ediyor, ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı hizmetlerinin devamını diliyorum” dedi. Kendisinin de bir dönem daha TOBB Yönetim Kurulunda Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraber yol yürüyeceğini ifade eden Başkan Büyüksimitci; “Başkanımızın takdirleri ile bu dönemde TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak iş dünyamıza hizmet etmeye devam edeceğim. Öncelikle bu görevi bize layık gören Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuza, Komisyonlarımıza, Konseylerimize ve Kurullarımıza başarılar diliyorum. Büyük bir aile olarak yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla çalışmaya, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İHA

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