KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'nin Acı Günü
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'nin babası Erdoğan Büyüksimitçi, hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, 16 Mart 2025 Pazar günü (bugün) ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Büyüksimitçi ailesine başsağlığı dileyen yakınları ve dostları, bu acı günde yanlarında olacaklarını ifade etti. Erdoğan Büyüksimitçi’nin vefatı, Kayseri iş dünyasında da derin bir üzüntü yarattı.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.