KAYSO'da '2025'te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı' paneli

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde, Ekonomi Gazetesi ve EMA Yeminli Mali Müşavirlik işbirliğiyle Kayseradar medya sponsorluğunda “2025’te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı” paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya “Kayseri çevresindeki 12 il için ticaret, lojistik ve sağlık merkezi konumundadır. Aynı zamanda güçlü sanayi altyapısı ile hem bölgemize hem de ülkemize güçlü katkılar sunmaktadır. Kayseri 5 üniversitesi, 5 organize sanayi bölgesi ve 1 serbest bölgesi ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 6 milyar Dolar dış ticaret hacmi ile katkı sağlayan bir ilimizdir. Toplamda 54 milyon metrekare sanayi ve üretim alanına sahibiz. Üzerinde çalıştığımız uzay, havacılık ve savunma ihtisas osb ve geri dönüşüm ihtisas osb projelerimiz tamamlandığında mevcut OSB’lerimizle birlikte şehrimizde 7 adet OSB’miz olacaktır. Kayseri’de faaliyet gösteren 2 bin 500’ün üzerinde sanayi işletmemizde 160 binden fazla istihdam mevcuttur. Kayseri’de 17, Serbest Bölge’de 5 işletmemizle birlikte toplam 22 firmamız ilk 1000 ihracatçı firma arasında yer alıyor.

Savunma sanayisindeki atılımları da değerlendiren Özkaya, “Son dönemde şehrimizde ortaklık kültürünü geliştirmek ve kurumsal yapıları oluşturmak adına atılan adımlar hepimizi umutlandırıyor. Mevcut işletmelerimizi koruyarak tamamen profesyonel bir yapıya dayandırılan, çağın gerekliliklerini önceleyen ve özellikle savunma sanayi gibi katma değerli alanlara odaklanan çok ortaklı yatırımların sayısının her ne kadar az da olsa artmaya başladığını görmekteyiz. Örnek verecek olursak TOMTAŞ, ASPİLSAN, KİM Teknoloji gibi örnekler bu dönüşümün somut örnekleridir. Bu tür yapıların çoğalması için Kayseri Sanayi Odası olarak tüm imkanlarımızla seferberiz” ifadelerini kullandı.