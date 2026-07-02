KAYSO'da ilk aday Büyüksimitci

Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) yapılacak seçimlerde mevcut başkan Mehmet Büyüksimitci yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimitci, 'İnanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var' dedi.

KAYSO'da ilk aday Büyüksimitci

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı. Büyüksimitci, “Meclis Başkanımız, Meclis Başkanlık Divanımız ve Yönetim Kurulumuzdaki kıymetli arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, başlattığımız projeleri tamamlamak, yeni hedefleri hayata geçirmek, Kayseri sanayisinin rekabet gücünü daha da artırmak ve 60 yıllık bu köklü kurumu geleceğe daha güçlü taşımak amacıyla önümüzdeki dönemde de göreve talip olma kararı aldık. Bu kararı bir makam arzusu olarak değil, bir hizmet sorumluluğu olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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