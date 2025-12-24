KAYSO Heyetine Melikgazi'nin Öne Çıkan Projelerini Tanıtıldı

Çarşı Melikgazi: Kayseri’nin Yeni Ticaret Merkezi

Başkan Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi projesinin 13 Şubat'ta açılacağını belirterek, "Firmalarımızla anlaşmalarımızı yaptık ve birçok firma üretime başladı. Çarşı Melikgazi, Kayseri'nin ticaretinin yeni yüzü olacak," dedi. Projenin, Kayseri'nin marka değerine önemli katkılarda bulunacağına inandığını vurguladı.

Havacılık Lisesi: Geleceğin Yıldızlarını Yetiştiriyor

Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, Kayseri'nin sanayisine yeni bir yön vereceğini ifade etti. Lise, İngilizce hazırlık eğitimi ile birlikte 50 öğrenciyle eğitim hayatına başladı. Başkan, "Bu okul, Kayseri'nin ve ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Sanayi Odamız, sanayicilerimiz ve savunma sanayi şirketlerimizin desteğiyle bu projeyi sahiplenmek büyük bir değer taşıyor," şeklinde konuştu.

KAYSO'dan Destek Mesajı

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, gezinin son derece faydalı geçtiğini belirterek, "Çarşı Melikgazi, Türkiye'de örneği olmayan bir konseptle kurulmuş. Kayseri’nin marka değerine ciddi katkı sağlayacak," dedi. Ayrıca, havacılık lisesinin Türkiye'nin geleceği için önemli bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayarak, "Çocukların en yüksek puanlarla bu meslek lisesini seçmesi, okulun ne kadar doğru kurgulandığını gösteriyor," ifadesini kullandı.

Büyüksimitci, Melikgazi Belediyesi'nin havacılık alanındaki geçmişi yeniden canlandırma çabalarını takdir ederek, "Önümüzdeki yıllarda kurulacak Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisası OSB ile endüstriyel üretim Kayseri’de başlayacak," dedi ve Palancıoğlu ile ekibine teşekkür etti.

Bu ziyaret, Melikgazi’nin ekonomik ve eğitim alanındaki hedeflerini bir kez daha gözler önüne sererken, Kayseri’nin geleceğine katkı sağlayacak projelerin önemini de pekiştirdi.